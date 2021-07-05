تراند الفن: المتحدث العسكري: ليس من الحكمة اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏25 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه ليس من الحكمة اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية، وأن القوات المسلحة تدرك جيدًا كل ما تموج به منطقتنا من متغيرات وتحديات إقليمية ومتغيرات دولية.

وأكد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة تدرك أيضا مدى انعكاس كل تلك الأمور، على الأمن القومي المصري وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية.



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