تراند الفن: صورة لـ “بايدن” راكعاً أمام مسؤولة إسرائيلية تحدث ضجة !

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن راكعا أمام ريفكا رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب موقع KIKAR العبري، فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز، والتي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشددة، بحسب روسيا اليوم. وأضاف أن “بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين أن رافيتز أم لـ12 طفلا، فما كان منه إلا أن انحنى تقديرا لها”. وانتشرت الصورة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث وصفها الكثيرون بأنها “صورة الأسبوع”.

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