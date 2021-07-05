تراند الفن: وزير التعليم: سلسلة من الإجراءات التأمينية بشأن الامتحانات.. ولا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:10 صباحاً - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تقوم حاليًا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية بشأن الامتحانات، وسوف تستمر طوال الأسبوع الحالي، وبالتالي لا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها لأنها لم تكتمل بعد، ومن يحاول “التهكير” سوف يدفع ثمنًا باهظًا لهذا، والتذكرة واجبة الآن في ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش.

وكتب “شوقي”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “لا تستهلكوا وقتًا في الكتابة على التابلت أو استخدام notes، أو تحميل الكتب، لأننا سوف نزيل كل ذلك، ونُتيح فقط الوصول إلى كُتب الوزارة من خلالنا أثناء الامتحان”.

وتابع موجها حديثه للطلاب: “ظلل الإجابة الصحيحة على (البابل شيت) بقلم رصاص خفيف، ثم أكّد إجابتك النهائية (بقلم جاف أسود أو أزرق) قبل تسليم ورقة الإجابة، مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف، وبخط واضح”.

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