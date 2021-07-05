تراند الفن: ظهور جسم مجهول ضخم في بريطانيا لثوان معدودة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏45 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: تمكن طالب في مقاطعة ديفون جنوب غرب إنجلترا من التقاط صور لجسم مجهول ضخم، ظهر فوق سطح البحر لثوان معدودة. وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الطالب تمكن من أخذ هاتفه سريعا والتقاط صور الجسم الغريب الذي لم يستمر ظهوره سوى ١٠ ثوان. وأضافت أن الجسم الغريب الذي ظهر على شكل مثلث وبه ٤ فتحات مضيئة استقر في مكان واحد لثوان ثم انطلق سريعا ليختفي عن الأنظار فوق سطح البحر. ولفتت أن هذه الحادثة تأتي بعد كشف البنتاجون الأمريكي قبل أسابيع عن تقرير يشمل ظهور ١٤٤ جسم غريب منذ ٢٠١٩م.

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