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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 59 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : تحدث زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أمس الأحد، عن قرب موته أو “استشهاده” في تصريح لم يدل بمثله سابقا.
وقال خلال لقائه فريقا من قيادات التيار: “يبدو أن هناك شيئا ينشط التيار الصدري، وهو موتي أو قتلي، ومن ثم تقولون إن مقتدى مات ومن الممكن أن أكون شهيدا جديدا ويحيي هذا الموت شيئا من الذي اندثر”.
وأضاف: “أبشركم بقرب موتي أو استشهادي إذا وفقني الله”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو : تصريح مفاجئ من مقتدى الصدر لأول مرة :” أبشركم بقرب موتي أو استشهادي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.