تراند الفن: إعدام كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات بالعبور (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - شنت مديرية الصحة بالقليوبية، حملة بمساعدة مُفتشي الأغذية بمديرية الصحة على منافذ بيع وتناول المواد الغذائية بمدينة العبور.

تأتي الحملة بناءً على تعليمات وزيرة الصحة بضرورة الرقابة على المحلات والمطاعم والأسواق، والتأكد من صلاحية وسلامة المواد الغذائية التي يتناولها المواطنين، وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام الطب الوقائي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 93 طبق لحم مكعبات بوزن 90 كيلو، و50 كجم شطة ناعمة، و30 كجم بصل بودر، كما جرى إعدام أصناف لعدم صالحيتها وفسادها، 14 كيلو لحم مفروم، 9 كيلو لحم، 9 كيلو سجق، كيلو قلوب، كيلو جبنة، 246 كجم منتجات ألبان، ومصنعات لحوم دواجن.

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