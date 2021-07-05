تراند الفن: عبد الحفيظ: الفوز على سموحة جاء في توقيت مهم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ: “الفوز على سموحة جاء في مرحلة مهمة بعد مباراة قوية أمام بيراميدز، ونجح الفريق اليوم في تسجيل ثلاثة أهداف خلال 5 دقائق منحت الفريق الأفضلية”.

وتابع: “أنت تلعب على بطولة دوري، ومهما كانت الظروف وضغط المباريات وتوقيتها، فأنت تشارك وتلعب وتبحث عن الفوز”.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي: “هناك تعليمات جديدة من الاتحاد الإفريقي جاءت إلينا قبل مُباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. المباراة 90 دقيقة ولو استمر التعادل سيتم احتساب شوطين إضافيين من نصف ساعة، وبعدها ركلات الترجيح، لكن الآن أمامنا مباراة مُهمة أمام المقاولون العرب ثم لقاء مصر المقاصة”.

وأضاف أن الأهلي في احتياج لجميع اللاعبين، متابعا: “كل المباريات صعبة، ولو تم استغلال الفرص في مُباراة بيراميدز لتحقق الفوز”.

واختتم سيد عبد الحفيظ، قائلًا: “دعم جماهير الأهلي ليس جديدًا.. أمامنا سلسلة من اللقاءات، ونرغب في تحقيق الفوز في جميع المباريات”.

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