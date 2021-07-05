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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 37 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : قررت النيابة العامة بمصر، حبس مصور فيديو واقعة التحرش بطفلة داخل محل أجهزة كهربائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد الاستماع لأقواله في واقعة التحرش بالطفلة التي تبلغ من العمر 12 عامًا على يد صاحب المحل.
ووفقاً لموقع أخبار اليوم، فقد كشفت شهادته تفاصيل وملابسات جديدة، وهي أن مصور الفيديو كان صاحب المتهم، وكان شريكه في مكتب للأجهزة الكهربائية، وقال: “أنا صورت الفيديو ونشرته من أجل الانتقام منه”، مشيرًا إلى أن هناك خلافات تجارية بينهما وعدم سداد المتهم لمبالغ مالية له، فقام بتصويره أثناء تقبيله للطفلة ذات الثانية عشر من عمرها، لكي ينتقم منه.
وأقر المتهم بهتك عرض الطفلة أثناء مناقشته أمام جهات التحقيق قائلا : «حبيتها وكنت عايز أخطبها من أمها».
واستمعت جهات التحقيقات لأقوال المجني عليها، وأقرت بصحة الفيديو، مشيرة إلى أن المتهم كان يستغل انشغال والدتها بالعمل لديه ويقوم بالتحرش بها وتقبيلها رغمًا عنها، وأن المتهم هددها بطرد والدتها من العمل في حالة افتضاح أمره.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر: تطورات جديدة بشأن واقعة التحرش بطفلة .. والتحقيقات تكشف اعترافات مثيرة عن مصور المقطع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.