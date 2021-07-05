نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية حتي 6 يوليو 2021 وفر حتي نصف السعر لا تفوتوها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية ، تعتبر متاجر هايبر بنده واحدة من أفضل المتاجر التي تقدم أفضل المنتجات الغذائية وبأفضل الأسعار. تقدم عروض بنده السعودية خصومات حصرية تبدأ من يوم الأربعاء من كل أسبوع وتصل الي 60% علي المنتجات المعروضة بكتالوج العروض الترويجية. وفي أجدد عروض هايبر بنده الاسبوعية تحت شعار بنصف السعر تقدم خصومات هائلة ب50% علي المنتجات الغذائية والتي تتزامن مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك وبداية الشهر وإحتياجك لشراء مقاضيك الشهرية.

عروض بنده الأسبوعية

تتضمن النشرة التسويقة الإلكترونية خصومات علي الأجبان مثل جبن أبيض ملح خفيف ماركة الطيب وبسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو. بالإضافة الي جبنة البقرات الثلاث وجبنة فيتا يوناني وجبن بلدي عكاوي ماركة خير الجياد وغيرها من منتجات الأجبان عالية الجودة والتي يمكنك مشاهدتها في الصور إدناه. كما تتضمن خصومات هايبر بنده لهذا الأسبوع علي خصومات علي منتجات الدواجن مثل سيقان دجاج اليوم 450 جم بسعر 6.95 ريال للحبة ودجاج فاخر طازج اليوم بوزن 1100 جم وبسعر 15.95 ريال. بالإضافة الي عروض اللحوم المبرده بأعلي جودة مثل مفروم بقري برازيلي للكيلو ومكعبات لحم بقري إسترالي وستروجانوف بقري إسترالي ونقانق وكفتة وبرجر.

عروض هايبر بنده السعودية 2021

تشمل أجدد عروض بنده لهذا الأسبوع علي المخبوزات الطازجة اليومية مثل بسكويت مصري مدور بسعر 18.95 ريال للكيلو وكروسان سادة فرنسي أو ميني بالجبنة عدد 5 قطع بالعلبة وبسعر 5.50 ريال سعودي. وكوكيز شوكلاتة أو جوزهند أ قمر الدين أو بالتمر أو بالزبيب والشوفان بعدد 5 حبات وبسعر 9.95 ريال سعودي. وخصومات علي دونات 4 حبات للعلبة بسعر 6.95 ريال. بالإضافة الي خصومات علي منتجات الأفطار المتنوعة مثل خبز التورتيلا الأصلي وشرائح خبز أبيض هرفي وخبز توست اسمر وخبز بالحليب وكيك صغير بالزبيب. ويمكنك عرض بقية المنتجات بالكتالوج كما هو موضح بالصور إدناه.

أجدد خصومات بنده اليوم

تشمل أحدث عروض بنده الأسبوعية علي خصومات علي منتجات السنبلة مثل ستربس الدجاجالحار 750 جم بسعر 22.95 ريال للحبة وصدور الدجاج للكيلو. ورقائق بف بيستري لعدد 2 حبة و ؤقائق بف بيستري بالقمح الكامل أو قليلة الدسم لعدد 2 حبة. وعند رغبتك في شراء أكثر من الأعداد المحددة بكتالوج العروض التسويقية. سيتم محاسبة القطع الزائدة عن العروض بالسعر الأصلب قبل الخصم للعميل الواحد.