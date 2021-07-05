تراند الفن: مدرب الإسماعيلي: درسنا الاتحاد السكندري جيدًا وهدفنا المربع الذهبي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال أحمد حسام، عضو الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، إن الاتحاد السكندري فريق قوي، ويضم جهازًا فنيًا في غاية الاحترام، مؤكدا أن الدراويش لديه هدف أساسي، وهو حصد الانتصار والاقتراب أكثر نحو المربع الذهبي.

وأضاف حسام، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: ”نحترم المُنافس جيدًا، فهو يملك لاعبين مُميزين، إلا أننا حرصنا على دراسة أهم نقاط القوة والضعف لديه”.

وبسؤاله عن أكثر لاعب، يُمثل عنصر الخطورة لدى الفريق السكندري، أوضح مدرب الدراويش: ”هناك أكثر من لاعب، لكن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال يتطلع دائمًا لفرض أسلوبه الفني والخططي، للحد من خطورة الفريق السكندري“.

واختتم عضو الجهاز الفني للإسماعيلي، قائلًا: ”المُنافسة بين إيهاب جلال وحسام حسن، دائمًا ما تكون مُرتقبة بين ثنائي يعتبرهم خبراء الكرة الأفضل في مصر، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا للاستمرار في إسعاد جماهيرنا“.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء غد الاثنين، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مُنافسات الجولة الثامنة والعشرين من مُسابقة الدوري المصري الممتاز.

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