تراند الفن: ظهور ولاد أحمد سعد لأول مرة .. هل يشبهونه ؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 صباحاً - نشر الفنان أحمد سعد عدة صورة له مع أولاده من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. وعلق أحمد سعد قائلا “ الف حمد وشكر ليك يا رب رزقني باولاد بيحبو اسكندريه زي ما انا بحبها ”.

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية “الملوك”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. وحققت أغنية “الملوك” لـ أحمد سعد، وعنبة نجاحا كبيرا، حيث احتلت التريند رقم 2 على موقع “اليوتيوب”، كما كسرت حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية. كلمات أغنية الملوك لـ أحمد سعد تقول كلمات أغنية “الملوك”: “انا مش شايف فيكم حد .. انتوا عيال عايشين على الحك .. كل الناس عارفكوا على القد .. كل الناس عارفة انى غشيم .. عمرى فى يوم ما احتاجت لحد .. مش تفخيم و الله بجد .. واقف وسط الكل اسد .. متربتش انى ابقى لئيم”.

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