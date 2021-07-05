تراند الفن: حسن أبو الروس: شخص مجهول ساعدني في حل أزمتي.. وأشكر الحكومة المصرية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أشاد الفنان حسن أبو الروس، بدور الحكومة المصرية في حل مشكلته التي واجهته خلال سفره إلى تركيا لقضاء شهر العسل.

وقال أبو الروس، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر شاشة قناة “mbc مصر”، إنه عندما أفصح عن مُشكلة تُواجهه في المطار، فوجئ برقم مجهول يتصل به ويُطمئنه، ويطلب منه البيانات لمُساعدته.

وأضاف: “لم تمر ثوانٍ، ووجدت أمامي بضعة رجالة يساعدونني في حل المشكلة، وخلال 5 دقائق قاموا بحل المشكلة كاملةً، وسافرت على الطائرة التي حجزتها، وأنا حاليًا في إسطنبول بتركيا”، مُوجهًا رسالة شكر للحكومة المصرية التي بادرت في حل المشكلة بأسرع وقت.

وسبق وكتب حسن أبو الروس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حد يعرف يوصلني بالسفير المصري في تركيا؟، أنا عندي مشكلة في مطار تركيا لأني مصري”، دون الكشف عن تفاصيل المشكلة.

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