تراند الفن: «الحرس الوطني» تعلن توفر وظائف في عدة تخصصات.. الشروط ورابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن رغبتها في شغل بعض الوظائف على بند التشغيل والصيانة بوزارة الحرس الوطني (رجال -نساء) بتخصصات متنوعة ومؤهلات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ على موقع الوزارة اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١-١٢-١٤٤٢هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ٥-١٢-١٤٤٢هـ الساعة ١١:٥٩ مساءً، وللراغبين في التسجيل يجب توفر الشروط المطلوبة التالية:

1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4- أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي.

5- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخله بالشرف والأمانة.

6- أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية.

7- الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.

8- الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

9- سيم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

10- أن يكون مسجلاً في برنامج (ساعد) للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.

رابط التقديم:

وأشارت وزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).​

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