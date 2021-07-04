تراند الفن: أمريكا.. إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 11:11 مساءً - أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار، في مدينة فورت وورث الأمريكية بولاية تكساس.

ووفقا لقناة “إن بي سي” التلفزيونية، وقع الحادث بالقرب من مغسلة سيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة.

وأوضح مصدر في الشرطة أنه تم استخدام البنادق في إطلاق النار، مشيرا إلى فتح تحقيق في أسباب الحادث ومنفذي الهجوم.

وقال رئيس شرطة فورت وورث، نيل نوكس: “الأمر الأكثر إحباطا هو تحول الاحتفال إلى حادث مأساوي.

كما أشاد نوكس بالضباط الذين استجابوا وقدموا الدعم الطبي الطارئ للمصابين، وقال: “إن هؤلاء الضباط لعبوا دورا حاسما في إنقاذ أرواح المصابين”.

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