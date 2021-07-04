تراند الفن: شكوى جديدة لشركات السجائر أمام رئيس الوزراء لعدم الاستجابة لمطالبهم (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 11:11 مساءً - تقدمت شركات أدخنة “النخلة”، برتش أمريكان توباكو، و”المنصورة الدولية للتوزيع”، بمذكرة جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الملاحظات على الرخصة الجديدة لتصنيع السجائر، والتي تم طرحها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية في فبراير 2021.

وقالت الشركات في بيان مشترك، إنهم حضروا جلسة تقديم الاستفسارات بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 14 مارس 2021، “وخلال هذه الجلسة تم إبداء المُلاحظات بشأن شروط طرح الرخصة والمُتضمنة تعديل الشروط، وذلك استنادًا إلى أسباب موضوعية، وفي أول يونيو الماضي تسلمنا الردود بشأن مُلاحظاتنا واستفساراتنا، وقد تم الاستجابة بتعديل بعض بنود كراسة الشروط الخاصة بهذه الرخصة إلا أنه لا تزال هناك نقاط هامة لم تتغير”.

وطالبت الشركات، رئيس مجلس الوزراء بالأخذ بالأسباب الآتية لاستكمال التعديلات التي تضمن قبول عام للرخصة الجديدة بين الشركات.

وحسب المذكرة: “فإن الرخصة التي يتم طرحها حاليًا لا تشمل السجائر التقليدية فقط، بل تشمل مُنتجات الجيل الجديد من منتجات التبغ، وهذا يعني أن الشركة الفائزة بهذه الرخصة ستكون الشركة الوحيدة، بالإضافة إلى الشركة الشرقية للدخان التي يحق لها إنتاج مُنتجات الجيل الجديد من منتجات التبغ”، موضحين أنهم يؤمنون بقوة أن منح هذه الميزة بشكل حصري للشركة التي ستفوز بالرخصة، لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري أو المستهلك أو الصناعة بشكل عام، حيث أن هذه المُنتجات تُمثل مستقبل صناعة التبغ وقاعدة المستهلكين الخاصة بها في نمو مستمر، وكافة المؤشرات الخاصة بهذه الفئة من المنتجات تشير إلى مُستقبلها الواعد على مستويات الإنتاج والانتشار والأرباح، لذا فإن منح الترخيص لشركة واحدة دون غيرها للتصنيع المحلي لهذه الفئة من المُنتجات سينتج عنه ضررًا بالغًا سيُؤثر بشكل سلبي على نُمو هذه الفئة من المنتجات، وبالتالي سيعوق المُتحصلات الضريبية من الصعود”.

وأوضحوا أن مثل هذا الأمر سيمثل تقييدًا للصناعة مماثل للوضع القائم في صناعة السجائر حاليًا، وهو الأمر الذي سيكون له بالغ التأثير على نمو وصعود هذه الفئة من مُنتجات التبغ التي تمثل المستقبل والتحول الأهم في صناعة التبغ اليوم ومستقبلًا.

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