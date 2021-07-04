تراند الفن: خلال ساعات.. تغيير جديد في جهاز الزمالك (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 11:11 مساءً - اقتربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، من الإطاحة بالجهاز الإداري الحالي لفريق الكرة بالزمالك، بسبب العديد من الانتقادات التي توجه لهم.

وعلم “القاهرة 24” من مصادرها، أن عمرو أدهم عضو اللجنة، هو المكلف بمتابعة هذا الملف ورصد العديد من الأخطاء والانتقادات علي عمل الجهاز الإداري وشكوي من عدد من أفراد الجهاز الفني.

وقرر أدهم الإطاحة بالجهاز الإداري بالكامل خلال الفترة المقبلة، وكان ينتظر الانتهاء من مباراة غزل المحلة، حيث سيكون هناك توقف الدوري، ولكن مع تأجيل المباراة قرر تعجيل القرار.

واختتم المصدر تصريحاته، أنه ستكون هناك جلسة في الساعات القادمة مع المرشح لتولي المهمة والإعلان عن توليه المنصب.

وكان أحمد زاهر هو المدير الإداري للفريق الأبيض، قبل أن يرحل إلى بيراميدز وبتولي منتصر الرملاوي المسؤولية بشكل مؤقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.