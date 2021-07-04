تراند الفن: انتحر وكتب وصية إلى أمه.. شاهد : تفاصيل محاصرة “قحص” الذراع اليمنى لـ “رشاش”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 11:11 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت الحلقة الرابعة من الوثائقي الذي تذيعه قناة mbc، عن “رشاش”، تفاصيل انهيار العصابة، وتحديدًا بعد انتـحار الذراع اليمنى لـ”رشاش”.

وحاصر رجال الأمن “قحص” في محافظة المذنب، وبمجرد الاقتراب من سيارته، أخرج سلاحاً نارياً رشاشاً، وبدأ يطلق النار صوب رجال الأمن ولاذ بالفرار.

انهيار العصابة

انهارت عصابة رشاش، وبالتحديد عقب انتـحار الذراع اليمنى لـ”رشاش”، بعد الإطاحة بمهل وسلطان في كمين نصبه رجال الأمن لهما في سبتمبر من عام 1989.

محاولة القبض على”قحص”

وقال ضابط الأمن المتقاعد على ناصر الحربي: “رجال الأمن حاولوا استيقافه بعد تجاوزه إحدى النقاط الأمنية التي كانت تتابعه، وأطلقوا النيران عليه، ليبادلهم “قحص” الطلقات، وتمكن من شل حركتنا، وأصبت بعدة طلقات نارية خلال ملاحقة قحص، إحداها كانت في الرأس وأخريات في اليد والجانب الأيمن والكتف”.

وتابع رجل الأمن المتقاعد عبدالرحمن محمد المجماج: “وصلت المعلومات أنه مجرم، السيارات تختلف ما يكون على سيارة معينة، أصبت بعدة طلقات في الصدر”.

الصعود إلى جبل المكمكية والانتحار

أكد محافظ محافظة المجمعة سابقًا، حمد الخثلان، أن المجرم “قحص” صعد جبل المكمكية وألقى حزام الرصاص الخاص به، ثم دخل إلى غار وغطى رأسه، وهو ما صعب من مهام الطائرة في رصده.

وتابع أنه صعد لمحاصرة “قحص” وطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك وأطلق طلقة نارية على قدمه، ثم وضع الرشاش على رقبته وأطلق النار على نفسه.

الوصية الأخيرة

أكد حمد الخثلان أنه وجد مع المجرم “قحص” وصية في جيبه، كُتب بها: “إلى أمي أكتب على ضوء القمر.. محاصر محاصرة شديدة وقد أسلم أو لا أسلم”، ليتم التأكد بعدها من أنه “قحص”.



