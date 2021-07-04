تراند الفن: «الأحوال المدنية» توضح طريقة تصحيح «اسم الفخذ» باللغة الإنجليزية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 11:11 مساءً - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة تعديل وتصحيح أي خطأ في اسم “الفخذ” باللغة الإنجليزية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مواطن قال فيه: “عندي مشكلة في اسم الفخذ بالإنجليزي مكتوب غلط كيف أعدله ؟!”.

وأوضحت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، أن خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

طريقة الاستفادة من الخدمة

• تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد

• ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات

متطلبات الخدمة

نسخة من جواز السفر

المستفيدون من الخدمة:

المواطنون والمواطنات

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