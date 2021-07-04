نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الأثنين 25 ذو القعدة 1442 هـ عروض الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر أسواق عبدالله العثيم اليوم عروض العثيم اليوم الأثنين وهي عروض الطازج الـ 2 كيلو بسعر 1 كيلو فقط. أي سوف تحصل على تخفيضات قوية بنسبة 50%. وبشكل اساسي تضم العروض كافة انواع الخضروات والفواكة الخاصة بـ فصل الصيف مثل العنب الأبيض والموز والكمثرى والمانجو والبرتقال والتفاح. وبجانب ذلك فإن عروض العثيم ليوم الاثنين تضم العديد من المنتجات الغذائية الأخرى وهو ما نوفرة لكم في هذا المقال.

عروض العثيم اليوم الأثنين

عروض العثيم اليوم الأثنين تحتوي على دجاج برازيلي المفضل لدي الكثير من محبي الدجاج المجمد كونة من أنواع الدجاج ذات الجودة العالية. وتوفره العثيم بسعر 13.50 ريال للحبة الواحدة. وسعر 132.50 ريال للكرتونة الكاملة التي تحتوي على 10 حبات. ويمكنك شراء كيلو جبن فيتا دنماركي بسعر 21.80 ريال. ولمحبي زيتون سما الاسباني الأسود جامبو بسعر 24.95 ريال للكيلو. كما تضم عروض العثيم الطازج عصارة حمضيات التي يمكنك استخدامها في عصر البرتقال بسعر 75 ريال للحبة. ولمحبي الجبن المصري يمكنك شراء كيلو الجبن الدمياطي المصري من العثيم بسعر 21.80 ريال.

عروض الطازج العثيم

تضم عروض الطازج العثيم على البصل الأصفر وهو من أنواع البصل الذي تحتاجه كل سيدة ويمكنك شرائه بسعر 4.45 ريال. وايضا يمكنك الحصول على الثوم الشبك بسعر 2.95 ريال. وتضم عروض اليوم حلاوة حلواني سادة التي تعد من أفضل أنواع الحلاوة التي يمكنك شراؤها من العثيم بسعر 21؟50 ريال والحصول علي كيلو اضافي مجانا. كما تضم عروض العثيم الجديدة علي الكزبرة والبقدونس والكرات وهي من ضمن الخضروات التي تحتاجها كل سيدة في تحضير بعض الوجبات.

اخر عروض العثيم الطازج

تشمل عروض اسواق العثيم الطازج على بعض أنواع الحلويات الشائعة مثل الزود بقلاوة جوز الهند التي تعد من أشهى أنواع الحلويات بسعر 24.95 ريال للكيلو. والزبيب الذي تحتاجه كل سيدة في تحضير بعض الحلويات بسعر 21.90 ريال للكيلو. وتضم العروض علي السميد الخشن 1 كيلو بسعر 7.95 ريال. ويمكن لمحبي التمر خلاص الاحساء مكبوس بسعر 12.95 ريال للحبة الواحدة. مهرجان الطازج من العثيم يحتوي علي قطاعة خضار كينوود بسعر 99 ريال. وليمون فيتنامي بسعر 4.95 ريال. وملفوف ابيض بسعر 2.95 ريال للكيلو.