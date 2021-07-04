تراند الفن: روبيرتو كارلوس: رونالدو أفضل من رونالدينيو.. والجيل الذهبي يجمعهم جروب “واتس آب”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:10 مساءً - تحدث البرازيلي، روبيرتو كارلوس، لاعب ريال مدريد السابق عن عمله سفيرا ومتحدثا رسميا للنادي الملكي، وعن زميله السابق في الفريق زين الدين زيدان، والجيل الذهبي لريال مدريد.

وقال كارلوس خلال تصريحات صحفية: “لدي عقد مدى الحياة مع ريال مدريد، أنا سعيد للغاية، لعبت 11 عاما هنا ولدي في داخلي شيء يجعلني أمثل ريال مدريد”.

وعن زيدان، قال: “زيدان يأخذ الحياة على محمل الجد، إنه أحد أخطر اللاعبين الذين لعبت معهم في حياتي، في غرفة تبديل الملابس وعلى أرض الملعب، إنه دائما جاد، هذا هو طريقه”.

وبسؤاله من الأفضل رونالدو أم رونالدينيو؟ أجاب: “رونالدو”.

وعن الجيل الذهبي لريال مدريد، قال: “نحن أصدقاء رائعون، الآن هناك مجموعة واتساب، أنا وبيكهام وراؤول وفيجو ورونالدو وكاسياس وسيدورف ومجموعة مع أساطير ريال مدريد”.

وبسؤاله ماذا تفعل في ريال مدريد: “أنا حاليا سفير ريال مدريد وأعمل متحدثا باسم ريال مدريد”.

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