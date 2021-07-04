تراند الفن: الكاتبة فاطمة الزهراء تُشارك بكتاب “أوفر دوز” في معرض القاهرة الدولي للكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:10 مساءً - صدر حديثًا عن دار بيليف كتاب “أوفر دوز” للكاتبة فاطمة الزهراء، التي تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 52، التي من المقرر أن يستمر حتى 15 يوليو، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وشعار المعرض لتلك الدورة هو “في القراءة حياة”.

وقالت الكاتبة إن كتاب أوفر دوز من أخطر وأهم الروايات التي تتحدث عن هذا العالم المغلق الذي يبدأ بسيجارة وينتهي ببتر أحد أعضائك، وأضافت أن في تلك الرواية الكثير من الأسرار حول حياة المدمن وأساليب الإدمان الجديدة التي لا يستطيع العقل استيعابها ومنها ما يُسبب الوفاة فجأة، مثل تلك الخلطة الجديدة التي تتكون من خلط قطرة عين تسمى “ميدرابيد” وهي مادة غير مؤهلة للدخول في الدم، فأن كان الهيروين كفيل أن يقتل ولكن دخول الميدرابيد يسرع من الموت المحتوم.

كما تتناول الكاتبة في الكتاب أسباب اتجاه الشباب للحصول على تلك المواد السامة، وكذلك النساء بعدما كان المتعارف عليه أن المخدرات هي ملجأ للرجال، وقالت الكاتبة أن رواية “أوڤر دوز” تأخذك في رحلة من قصص المدمنين الحقيقيين وكأنك جالس معهم ستشاهد وترى وتسمع أحاديثهم مع العرباوية التجار وستشعر من موقعك بكم الذل والإهانة التي يعرض المدمن نفسه لها من اجل ضربايه.

الجدير بالذكر أن للكاتبة فاطمة الزهراء كتاب بعنوان “أبو شنب” الذي تسبب في ضجة، وكتاب “اوڤردوز” هو الكتاب الثاني لها.

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