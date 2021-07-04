تراند الفن: “صحة المنوفية”: محمد سلامة مديرًا لحميات منوف وطارق نصار مديرًا لتلا المركزي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:10 مساءً - أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، عن صدور قرار بانتداب كلٍّ من الدكتور محمد سلامة عبد الحكيم لانتدابه للقيام بأعمال مدير مستشفى حميات منوف، والدكتور طارق أحمد نصار لانتدابه مديرًا لمستشفى تلا المركزي.

وتقدمت مديرية صحة المنوفية بالشكر إلى كلٍّ من الدكتور أحمد السرسي، مدير مستشفى حميات منوف الدكتور أحمد أمين طنطاوي، مدير مستشفى تلا المركزي على مجهوداتهم الفترة السابقة في إدارة المستشفيات وانتهاء فترة الانتداب.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة المنوفية، حاجتها لتعيين مدير مستشفى حميات منوف بالتعيين، وأصدرت بذلك إعلانًا، وحددت الشروط الواجب توافرها في المتقدم، واشترطت ألا تقل درجة المتقدم عن الدرجة الأولى التخصصية لمجموعة الطب البشري حسب بطاقة الوصف الوظيفي.

وأن يكون حاصل على بكالوريوس طب وجراحة، بيان حالة وظيفية مفصل ويشمل التدرج الوظيفي والجزاءات من واقع ملف الخدمة، الدورات التدريبية في مجال العمل، تقديم رؤية المتقدم لتطوير العمل بالإدارة، وأن تكون مدة الإعلان عشرة أيام اعتبارا من 9/6/2021، وعلى من يرغب التقدم للإعلان تقديم أوراقه إلى إدارة الشنون المالية والإدارية بالمديرية.

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