تراند الفن: لتنظيفه وتبخيره.. اتباع مرتضي منصور يحاولون فتح مكتبه بالنادي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:10 مساءً - شهد نادي الزمالك منذ قليل، واقعة غريبة من خلال عدد من اتباع مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق وذلك في أعقاب الفيديو الأخير الذي كان قد بثه مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق حول عودته للنادي.

وعلم القاهرة 24، من مصادره أن أحد أقارب مرتضي منصور ومعه الحارس الخاص لرئيس الزمالك وشخص ثالث حضروا إلي النادي وصعدوا إلي الدور الثاني بالمبني الاجتماعي حيث تقع مكاتب الإدارة.

وأكد المصدر أن الثلاثي حاولوا فتح مكتب مرتضى منصور المغلق تماما ولكنهم فشلوا في الأمر وجلسوا لدقائق في الاستراحة الخاصة بجوار المكتب ثم صعدوا من جديد إلي مكتب حسين لبيب لدقائق قبل النزول ومغادرة النادي حيث كان لبيب مجتمع مع أعضاء اللجنة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن حجة الثلاثة كانت رغبتهم في تنظيف المكتب وتبخيره قبل عودة مرتضى منصور يوم الخميس المقبل حسب كلامه الذي قاله في الفيديو إنه سيتواجد في النادي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة السادسة.

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