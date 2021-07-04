شوف عروض بنده الأسبوعية بنص الثمن Hyper Panda بالسعودية في مجله بنده داخل موقع بندة ليوليو

تتميز عروض بنده الأسبوعية بتقديمها أفضل الخصومات المميزة على جميع السلع الغذائية، وكذلك على جميع الأجهزة الالكترونية، وكذلك على الأجهزة الكهربائية بجميع مدن الدول العربية، وخاصة في مدن الخليج العربي، كالدمام، وجدة، والمدينة المنورة، والرياض في المملكة العربية السعودية، كما تتوفر هذه العروض في الإمارات العربية المتحدة، وفي الكويت، وفي البحرين، وفي قطر، وكذلك العديد من المفاجآت التي سنوضحها لكم.

عروض بندة وأكبر المفاجآت في السعودية

خصومات مميزة من هايبر بنده على شراب سن توب بطعمه المميز Sun top drink، وعرض مميز على شراب الربيع، وكذلك خصم مميز على شراب الشعير من ماركة موسى، كما يتوفر خصم مميز جداً على شراب الفواكه بنكهاته المميزة من ماركة راني Rani، وكذلك خصم مميز على عصير كس دي دي بنكهاته المتعددة، وأيضاً تخفيض قوي على عصير داناو بالحليب Danao، وعلى عبوات عصير الصافي المميزة AL Safi، كما يوجد خصم مميز على منتجات بتري Buttery مثل: زبدة الكاجو المميزة بنكهة الفانيليا من Buttery، كما يوجد خصم مميز على زبدة الفول السوداني من نفس النكهة المميزة Buttery.

عروض بنده بصفحة واحدة

يقدم هايبر بنده بالمملكة كما هو موضح بالصورة السابقة العديد من الخصومات المميزة على عبوات زبدة الفول السوداني الناعمة، وكذلك الخشنة من ماركة قودي Goodi، كما يتوفر خصم مميز على عسل الغابة السوداء منفرد المزاق بأحجامه المختلفة من جرين فارمز Green farms، وأيضاً خصم مميز على عسل سدر المنصب بحجم الكيلو الكامل.

عروض بنده الأسبوعية في موقع بندة

توفر بنده تخفيضات مميزة جداً على عبوات كوكو بوبس كلوجز Kellogg’s coco pops، كما توفر خصم مميز على رقائق كيلوجز كرانشي، وعلى عسل الغابة السوداء من ماركة الشفاء المعروفة في السعودية بجودتها العالية، وكذلك تخفيض مميز على الغذاء الملكي من عسل ماركة الصافي AL safi، كما يتوفر عرض مميز على زبدة الفول السوداني من ماركة Peanut butter الشهية، وغيرها من أكبر الخصومات عبر موقع بندة التي ينقلها لكم يومياً موقع ثقفني الرسمي.