فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد : أفادت مصادر في المستشفى الخاص الذي تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، بإنها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية، تطلب أوراقا للكتابة عليها.
رسالة مؤثرة
وأوضحت المصادر أن دلال عبد العزيز كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن. وفقا لـ”الوطن”
وأضافت المصادر إن معنى الرسالة مؤثر للغاية، حيث كتبت: “إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض”.
وتوفي الفنان سمير غانم إثر إصابته بفيروس كورونا، الذي أدى لتفاقم إصابته بالفشل الكلوي، ما أدى لوفاته في أحدى المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض.
انتكاس حالتها
وتعاني الفنانة المصرية من تليف كبير في الرئة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتحتاج لفترة طويلة للعلاج كي تعود رئتها للعمل مرة أخرى نظرا لتأثرها الشديد، واعتمادها على الأكسجين الخارجي.
وتحسنت حالة الفنانة دلال عبد العزيز، خلال الأسبوع الماضي، وتمكنت من الحركة داخل غرفتها، إلا أنها انتكست مرة أخرى، لحاجتها الشديدة للأكسجين الخارجي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دلال عبدالعزيز تكتب رسالة مؤثرة لسمير غانم معتقدة أنه مازال على قيد الحياة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.