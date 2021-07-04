تراند الفن: أحدث ظهور لمشهور سناب “فيصل الفيصل”.. ويكشف سر غيابه لمدة عامين

صحيفة المرصد: عاد عارض الأزياء فيصل الفيصل، للظهور من جديد، بعد غياب دام عامين، حيث نشر صورة جديدة له تظهر تغير ملامحه.

وأثار فيصل الفيصل الجدل بين متابعيه بسبب تغير في ملامحه، بعدما ظهر وهو مطلق لحيته بشكل كثيف، مؤكداً أنه غاب بالفعل منذ فترة عن التواصل ومشاركة الجمهور يومياته.

قال عارض الأزياء إنه يتلقى الكثير من الأسئلة عبر حسابه الخاص على موقع “إنستقرام”، بشأن حقيقة حساباته، كونها لا تضم حاليا الكثير المتابعين.

وأوضح فيصل الفيصل أن سبب غيابه عن التواصل ومشاركة الجمهور يومياته خلال الفترة الماضية، يرجع إلى إغلاق حساباته القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي.