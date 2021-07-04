تراند الفن: شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 مساءً - انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أمام نظيره طلائع الجيش، بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات النصف الأول من المباراة، لكن الفريق العسكري كان الأكثر خطورة وشراسة على مرمى أصحاب الأرض.

حاول طلائع الجيش مباغتة المقاولون العرب، وتسجيل الهدف الأول، وأهدر أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق الثلاثي الهجومي، وسط محاولات على استحياء من لاعبو المقاولون العرب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقبل هذه المباراة، يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الفريق العسكري في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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