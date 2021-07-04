تراند الفن: محمد صلاح تميمة حظ عبد الرحمن مجدي في المنتخبات الوطنية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 مساءً - أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو 2020، والتي شهدت انضمام صانع ألعاب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي عبد الرحمن مجدي.

وأصر غريب على ضم نجم الدراويش والمنتخب الأولمبي، بعد تعذر ضم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، للمشاركة في الأولمبياد، بسبب رفض ناديه الإنجليزي وانشغاله بالإعداد للموسم الجديد، وهو ما دفع المدير الفني للإصرار على ضم عبد الرحمن مجدي رغم تعافيه مؤخرًا من إصابة طويلة، وعدم مشاركته بالمواجهات الرسمية للإسماعيلي حتى الآن.

وفضل شوقي غريب الانتظار ومتابعة حالة مجدي، نظرًا لمهاراته ولعبه بقدمه اليسرى، وهو الأمر غير المتوافر بأي لاعب غيره ضمن صفوف الأولمبي.

تلك المرة لم تكن الأولى التي يظهر خلالها عبد الرحمن مجدي بديلاً لنجم ليفربول الإنجليزي، حيث كانت المرة الأولى في مارس 2019 خلال مواجهة المنتخب الأول لنظيره النيجر، في آخر جولات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث فضل وقتها خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب في هذا التوقيت، عدم ضم صلاح بعد حسم الصعود لصالح المنتخب الوطني.

وقرر أجيري وقتها منح الفرصة لبعض اللاعبين في مقدمتهم عيد الرحمن مجدي، خلال المواجهة التي اعتبرها تحصيلًا حاصلًا، حيث شارك صانع ألعاب الدراويش في الدقيقة 60 عقب خروج عمار حمدي، وقدم أداء متميزًا.

بعد انضمامه للمنتخب الأول أكد عبد الرحمن مجدي وقتها أنه لم يتوقع الانضمام لأنه يلعب في نفس مركز نجم ليفربول، وأن غياب النجم العالمي هو ما منحه الفرصة للظهور ضمن صفوف المنتخب الوطني.

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