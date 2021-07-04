تراند الفن: بالفيديو.. شيخ سوق المواشي في المدينة يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف والأغنام

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف شيخ سوق المواشي في المدينة المنورة، سليم الزغيبي، أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف والمواشي، قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال سليم الزغيبي خلال ظهوره عبر قناة الإخبارية: “الأسعار زادت بنسبة 20% عن السنوات الماضية، وهذا بسبب زيادة أسعار الأعلاف بالنسبة للشعير من 38 إلى 40 ريال، الآن وصل سعر الكيس من 60 إلى 65 ريال، تاني شيء السنة هذي صادف موسم الحج مع فصل الصيف”.

وتابع: “الحرارة تؤثر على الأغنام ويصير فيها نفوق، الحرارة عامة ما تساعد الوضع، السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو قلة الاستيراد، الاستيراد من خارج المملكة من السودان من أوروبا، من تركيا من سوريا، كلها ساهمت في ارتفاع الأسعار”.

وأضاف: “الباعة الجوالة وهذه مشكلة الأمانة، فيه تراخي من الأمانة وعدم اهتمام في السوق، المفروض الباعة الجوالة يخصصولهم محل بعيد عن الطريق الرئيسي، وهذا يفتح مجال للغش، ييجي الزبون يشتري على أساس أنه خروف يلاقيه نجعة، سعر الخروف 1400 أو 1500، يلاقي بـ 800 أو 900”.

وأكمل شيخ سوق المواشي في المدينة المنورة: “من صلاحياتي تخصيص سوق للباعة الجوالة ولكن بمساعدة الأمانة، انا لحالي ما أقدر، لازم يكون معي دعم من الأمانة”.