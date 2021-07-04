تراند الفن: وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية لحج هذا العام.. 4 محاور شاملة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 مساءً - اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1442هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح ذلك مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، مؤكدًا أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعتهما المستمرة لتوفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد، أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن ويسر وطمأنينة.

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