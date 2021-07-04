تراند الفن: محافظ الإسكندرية يناشد المواطنين بسرعة استكمال مستندات التصالح

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إنه تقرر منح المواطنين الذين تقدموا طلبات التصالح، شهرًا لاستكمال المستندات اللازمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.

وأوضح، محافظ الإسكندرية، أنه تقرر مد مهلة شهر للمواطنين الذين تقدموا خلال الفترة الماضية بتقديم طلبات التصالح وسددوا رسم جدية التصالح وسحب كراسة الشروط ولم يستوفوا المستندات اللازمة للبت في الطلب، على أن تنتهي تلك المهلة بنهاية شهر يوليو 2021.

وناشد المحافظ المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح بسرعة استكمال المستندات المطلوبة اللازمة لقبول طلب التصالح خلال المهلة المحددة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هناك متابعة لحظية لأعمال استكمال المستندات اللازمة الخاصة بطلبات التصالح، وأضاف أن المحافظة اتخذت عدة تسهيلات لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين.

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