تراند الفن: مدرب الإنتاج الحربي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لخالد مهدي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 مساءً - كشف أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، آخر تطورات الحالة الصحية لخالد مهدي مدير الكرة بالفريق العسكري، بعد تدهور حالته خلال الأيام الماضية.

وقال “كشري” في تصريحات خاصة لـ”القاهرة24″: خالد مهدي دخل في غيبوبة أمس، وفاق منها صباح اليوم، ونطلب من الجميع الدعاء له، وحالته الآن مستقرة إلى حد ما”.

جدير بالذكر أن خالد مهدي يعاني من مشكلة بالكبد، ويحتاج لعملية زراعة، ولكن حالته الصحية لا تسمح بإجراء العملية الآن، حسب الأطباء.

وكان محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، عرض علي مدير الكرة –في وقت سابق- السفر لإنجلترا بطائرة خاصة للعلاج هناك، كما حرص كل من هاني أبو ريدة ومسئولي الإنتاج الحربي وجمال علام وأحمد مجاهد وكل رموز الوسط الكروي على الاطمئنان على حالته عندما تعرض لأزمة صحية في وقت سابق.

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