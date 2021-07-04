تراند الفن: مصدر: فحص جثامين المصريين الأربعة المتوفين في حريق قبرص لتحديد هوية كل منهم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 05:09 مساءً - قال مصدر مسئول، إنه جار حاليًا فحص وتحليل جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم، جراء حرائق الغابات التي سببها ارتفاع درجات الحرارة في قبرص، لتحديد هوية كل منهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن هناك العديد من المصريين الآخرين الذين نجوا من الحادث، وتم نقلهم بشكل سريع من خلال صاحب عملهم، إلى منطقة أخرى لحين عودة القرية إلى حالتها الطبيعية مرة أخرى.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة القبرصية، وفاة 4 مصريين يعملون في مزارع بمنطقة أودو، تم العثور على سيارتهم محترقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، ماريوس بيليكانوس، اليوم الأحد، إنه تم العثور على المصريين الأربعة الذين كانوا في عداد المفقودين، مؤكدا أن الوضع على الأرض لا يزال صعبًا لكن الحكومة متفائلة بالسيطرة على الوضع، مشيرًا إلى عودة 11 طائرة إلى الأجواء للعمل على إخماد النيران.

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