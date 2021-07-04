تراند الفن: “الصحة”: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لهذه الفئة العمرية!

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 9 زيارة

صحيفة المرصد: أوضحت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من40 سنة “هجري” وأكثر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”. وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1173 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة، و 1389 حالة تعافي. وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 492785 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 472939 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7876 حالة وفاة.

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