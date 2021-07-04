تراند الفن: رئيس مدينة المنيا: إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 05:09 مساءً - واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العميد محمد صلاح أبو كريشة، المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أملاك الدولة بكافة أشكالها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إزالة عدد22 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المنيا خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة انخفاض 60% عن شهر مايو من العام الجاري، مشيرا إلى إزالة عدد 10 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية، والتي تمثل عصب الحياة لمصر بمساحة 5 قيراط و11 سهم، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف أبو كريشة في بيان له، أن تم إزالة عدد 7 حالات تعدي على أملاك الدولة ضمن حملة “حق الشعب”، بمساحة 263 متر، وإزالة عدد 5 حالات تعد على حرم الطريق بمساحة 295 متر، مؤكدا عدم السماح لأي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة.

وأشار أبو كريشة، أن هناك متابعات مستمرة على مدار الساعة لتحقيق الالتزام بالقوانين المنظمة لأعمال البناء وإزالة التعدي بكافة أشكاله في المهد، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة.

وكان تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، المركز التكنولوجي بمركز أبوقرقاص، حيث تابع المحافظ بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الدولة علي ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي)، حيث تابع المحافظ انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.



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