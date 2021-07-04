تراند الفن: محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لـ”حياة كريمة”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 05:09 مساءً - ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم، السكرتير العام المساعد، والمهندس هيثم مازن، والمهندس أحمد عبد الواحد، والمهندس أحمد حسن، أعضاء أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المستهدفة بالمبادرة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP.

وناقش الاجتماع موقف المشروعات المدرجة بخطة تطوير الريف المصري “حياة كريمة ” بسوهاج، والتي تستهدف 181 قرية موزعة على 7 مراكز إدارية بنطاق المحافظة، وهي مراكز ” طما، المراغة، ساقلتة، دار السلام، المنشاة، جرجا، البلينا”، ونسب التنفيذ بالمشروعات خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، ومجمعات الخدمات الحكومية.

وتطرق الاجتماع كذلك لمناقشة موقف قطع الأراضي المطلوب توفيرها من كافة جهات الولاية لإقامة المشروعات المدرجة بالخطة، ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنهاء تخصيص قطع الأراضي المطلوبة، وإيجاد بدائل للقطع التي تم رفضها، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بإنجاز المشروع القومي لتطوير الريف المصري وفقا للبرنامج الزمني المحدد، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية الشاملة في جميع المجالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.