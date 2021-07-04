تراند الفن: صور “جيش الكعب العالي” تثير ضجة في أوكرانيا

صحيفة المرصد : أشعلت صور لمجندات في الجيش الأوكراني وهنّ يرتدين الكعب العالي، أثناء تدريبات، استعدادا لاستعراض عسكري الشهر القادم، ردود فعل غاضبة بين المسؤولين في البلاد.

وتستعد أوكرانيا لتنظيم استعراض عسكري في 24 أغسطس المقبل، للاحتفال بمرور 30 عاما على استقلال البلاد، الذي تحقق بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

ونشرت وزارة الدفاع، الجمعة، صورا لمجندات يرتدين أحذية بكعب، ويسيرن بطريقة عسكرية، وهو ما يؤكد عزم الوزارة تقديم العرض العسكري بهذه الأحذية.

ودعا مشرعون أوكرانيون مقربون من الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، إلى اعتبار الكعب العالي جزء من الملابس العسكرية، في حين أعرب نواب بالبرلمان عن صدمتهم من الصور، داعين وزير الدفاع أندري تاران إلى تقديم اعتذار، وفق سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.