تراند الفن: نتائج انتخابات المكتب السياسي لـ”حماس” تعزز العلاقات مع القاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 05:09 مساءً - أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات الداخلية لحركة “حماس” للدورة 2021- 2025، فوز صالح العاروري رئيسًا للحركة بالضفة الغربية.

وبهذا الإعلان تكون “حماس” قد أتمت اختيار أعضاء مكتبها السياسي عن قطاع غزة والضفة الغربية والخارج.

وعلم “القاهرة 24″، أن يحيى السنوار فاز برئاسة الحركة في قطاع غزة، بينما فاز خالد مشعل برئاسة الخارج، في حين تم التجديد لإسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة ككل لمدة أربع سنوات، لن يكون له بعدها حق التجديد أو الترشح.

ويسهم التشكيل الجديد للمكتب السياسي لـ”حماس”، في دعم علاقات الحركة مع القاهرة، إذ تتسم القيادات الجديدة للحركة وخاصة السنوار والعاروري وهنية، بالمرونة في التعامل مع الإدارة المصرية.

ولم تعلن “حماس” حتى الآن عن القائمة الكاملة للفائزين بعضوية مكتبها السياسي.

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