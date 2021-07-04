تراند الفن: محمد الشرنوبي لتركي آل الشيخ: “فخور وسعيد بمشاركتي في حفل جدة”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - كشف المطرب محمد الشرنوبي، كواليس مكالمة تلقاها من المستشار تركي آل الشيخ، معربًا عن سعادته بها وموجهًا الشكر له على دعمه الدائم له.

وكتب الشرنوبي تغريدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تلقيت بكل حب صباح اليوم مكالمة أسعدتني كثيرًا من معالي المستشار تركي آل الشيخ، وفخور وسعيد جدًا بمشاركتي قريبًا في حفل كبير في مدينة جدة.. شكرًا أبو ناصر أنت تصنع مستقبلي بحبك ودعمك الكبير”.

وسبق تقدم المستشار ياسر قنطوش محامي المنتجة سارة الطباخ بإنذارين أحدهما للمصنفات الفنية والآخر إلى نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان محمد الشرنوبي، بعدما أعلن مشاركته في مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” التي يقدمها الفنان يحيى الفخراني قريبًا على مسرح “كايرو شو”.

وحصل “القاهرة 24” على نص إنذار المنتجة سارة الطباخ، الذي تقدم به المستشار ياسر قنطوش، للمنتج والمخرج مجدي الهواري؛ بسبب تعاقده مع الفنان محمد الشرنوبي على المشاركة في مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”، والتي من المقرر عرضها على مسرح كايرو شو بفندق “موفينبيك” مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك باعتبارها الوكيل الحصري والوحيد له.

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