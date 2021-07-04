تراند الفن: «الصحة»: إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 سنة فأكثر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت تواصل 11 زيارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (40) سنة “هجري” وأكثر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم عن تسجيل (1173) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفاة، وتسجيل (1389) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (472,939) حالة.

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