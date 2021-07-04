تراند الفن: بالفيديو.. المريسل :من يقول ” سامي الجابر” شال المنتخب 4 مرات كذبة تاريخية

صحيفة المرصد: قال ‏الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، إن سامي الجابر لم يؤهل منتخبنا السعودي لبطولة كأس العالم في أي من النسخ الأربع.

ووصف المريسل عبر برنامج الحصاد الرياضي، من يدعي بأن سامي الجابر شال المنتخب 4 مرات بالكذبة التاريخية، متسائلا: متى شاله؟

وأضاف نعم سامي الجابر أسطورة نادي الهلال لكنه يؤهل المنتخب 4 مرات كأس عالم متسائلا “ايش سوى”؟

وتابع: “سامي مثل المنتخب وهذا شيء نفتخر فيه لكن تعطيه شيء فوق حقه لأ، لا الإعلامي الهلالي ولا كل الكتيبة الهلالية تعطيه فوق حقه” .



