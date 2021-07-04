تراند الفن: السعودية تفرض غرامة 10 آلاف ريال على من يدخل الحرم المكي دون تصريح

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على من يحاول الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة “منى ومزدلفة وعرفات”، خلال موسم الحج لعام 1442 هجرية 2021 ميلادية.

وأوضحت الداخلية السعودية، أن فرض الغرامة على من يدخل الأماكن المذكورة دون تصريح، سيبدأ تطبيقه من 25 ذي القعدة 1442هجرية، وحتى نهاية اليوم الـ13 من شهر ذي الحجة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتعليمات الخاصة بموسم الحج هذا العام، مؤكدة أن رجال الأمن سينتشرون بمحيط المشاعر المقدسة ويقومون بمهامهم في ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات عليهم.

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