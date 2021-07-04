تراند الفن: اتحاد العمال: تعويضات شركة “الحديد والصلب” لم تُصرف إلى الآن (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - قال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية، ونائب رئيس اتحاد العمال، إنه لم يتم صرف التعويضات لعمال شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها إلى الآن.

وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن النقابة العامة للصناعات المعدنية طالبت بتعويضات من 300 ألف جنيه كحد أدنى لـ700 ألف كحد أقصى، في حين طرحت وزارة قطاع الأعمال تعويضات تتراوح بين 225 ألفًا و450 ألف جنيه.

وأكد الفقي أن مرتبات العاملين بشركة الحديد والصلب الصادر بحقها قرار بالتصفية، مستمرة في الصرف، وتم صرف رواتب أول شهر بعد التصفية.

وأوضح رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية، أن وزارة قطاع الأعمال ترغب في تطبيق اتفاقية تسوية الشركة القومية للأسمنت على “الحديد والصلب”، والتي تقتضي بصرف 450 ألف جنيه لكل عامل كحد أقصى.

وأكد المهندس خالد الفقي في تصريحاته، أن اتفاقية التسوية مع النقابة العامة لم تُحرر حتى الآن.

وفيما يخص موقف الشركة من الإبقاء على العاملين أم تسريحهم جميعًا، قال رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية: “لا نعلم إذا كانت الشركة تنوي الإبقاء على عدد من العمال أم لا حتى بعد العرض الأوكراني”.

وأعلنت شركة الحديد والصلب إغلاق أبوابها أمام العمال، وتوقف الأفران عن العمل، تمهيدًا لتنفيذ قرار التصفية، في 31 مايو الماضي.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، قررت في يناير الماضي، تقسيم الشركة أفقيًا إلى شركتين، وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة باسم “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر” وتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.

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