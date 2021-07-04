تراند الفن: بعد نشر “القاهرة 24”.. هيئة الأبنية التعليمية تُعلق على واقعة “المدرسة المقلوبة” في الغربية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - علق المهندس مصطفى شعبان، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، على ما أثير حول مدرسة عبد المعطي حمدان بقرية سماتاي التابعة لإدارة قطور التعليمية بمحافظة الغربية، قائلًا: إن “هناك 24 حماما في واجهة المدرسة والفصول في الخلف وهذا شيء غير مستحب، وأن هناك قانونا يحكم الجميع ودستورا نسير عليه ومن يخالف القانون والدستور يتحمل خطاءه”.

وأكد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الغربية في تصريحات خاصة لـ“القاهرة 24”، أن المعايير التصميمية لإنشاء المدارس على مستوى المحافظة توصي بأن تكون الحمامات في الاتجاه الجنوبي منعا لانتقال الرائحة إلى داخل الفصول، طبقا لاتجاه الرياح؛ لافتًا إلى أن عدد الحمامات يكون بمعدل على الأقل (عين ومبولة لكل 40 ولدا)، وعين لكل (30 بنتا).

وأضاف رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالغربية أن الرسومات المنفذة بمدرسة عبد المعطي حمدان سماتاي التابعة لإدارة قطور التعليمية، مطابقة للمعايير التصميمية لإنشاء المدارس، وسيتم عمل تنسيق للموقع العام بعمل سياج شجري وبرجولات خشبية وملاعب ومقاعد وأحواض زهور.

وأوضح أن هذه الرسومات معدة بمعرفة الإدارة المركزية للتصميم برئاسة الهيئة بالقاهرة، مؤكدًا أن الهيئة نفذت المئات من المدارس وكانت نماذج مشرفه لشعب الغربية، مشددًا على أن الهيئة تضع المصلحة العامة للمبني فوق كل شيء.

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