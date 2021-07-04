فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الفترة التي تتكون خلالها المناعة حال تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل الحج بـ10 أيام. وقال العبدالعالي رداً على بعض استفسارات حول هذا الشأن : “المناعة بالفعل بدأت تتكون منذ الجرعة الأولى، ونعلم أنه بعد تلقي الجرعة الأولى بأسبوعين تقريباً تبدأ المناعة بالتكون”. وأضاف متحدث الصحة: “تأتي الجرعة الثانية لتكون منشطة لها وترفع من نسبة المناعة، ونتوقع أن تصل إلى نسبتها المثالية بعد أسبوعين ولكن خلال 10 أيام سيكون هناك ارتفاع في نسبة المناعة، بالرغم من عدم اكتمالها إلا أنها تقدم مضاف لمناعة جسم الإنسان”.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/111-9.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: متى تتكون المناعة إذا أخذت الجرعة الثانية قبل الحج بـ 10 أيام؟ .. متحدث الصحة يجيب -فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.