فوائد مشروب القرفة باللبن وطريقة تحضيره

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محمد سياف - ابو ظبي - مشروب القرفة باللبن من المشروبات المشهورة بيننا ومن المشروبات الدافئة التي يعشقها الكثيرون، ليس مجرد مشروبًا لذيذًا فحسب بل يحمل العديد من الفوائد الرائعة لصحتك ولجمالك، ومن الأفضل أن تقوم باستخدام شرب القرفة مع الحليب قبل النوم لأنه يساعد على الاسترخاء والحصول على نوم أفضل، بالإضافة إلى الفوائد المختلفة التي يعطيها لك والتي سنتعرف عليها وعلى طريقة إعداده في المنزل بكل سهولة. فوائد مشروب القرفة باللبن فوائد مشروب الحليب بالقرفة عديدة نذكر منها: يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم

يحسن من مستوي السكر في الدم.

يقلل من نسبة الكوليسترول الضار .

يحمي من أمراض السرطان.

يحسن من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يرفع من معدلات الأيض في الجسم مما يعمل على تحسين الجهاز الهضمي ويقلل من الإصابة بعسر الهضم والانتفاخات والإمساك.

مسكن قوي لآلام العظام والمفاصل.

مضاد قوي للفطريات والبكتريا بالجسم.

يقلل من الإصابة بأمراض المسالك البولية، الأشخاص الذين يشربون الحليب بالقرفة لا يصابوا بأمراض المسالك البولية.

يساعد على تقوية جهاز المناعة.

يحارب الشيخوخة وتقاوم ظهور التجاعيد.

علاج ألم الأسنان عن طريق تناول القرفة مع المشروبات.

علاج مشاكل الجهاز التنفسي، تقاوم القرفة الألم الناتج عن التهابات الحلق. طريقة إعداد مشروب الحليب بالقرفة أولا المكونات اللازمة : كوب من الحليب.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل (بديل السكر). طريقة تحضير القرفة باللبن أتبع ما يأتي لتحضير مشروب الحليب بالقرفة: قم بتسخين كوب الحليب جيدًا.

أضف إلى كوب الحليب القرفة والعسل ثم قم بتقليبهم جيدًا حتي تتجانس المكونات معًا.

أشرب مشروبك الدافئ واستمتع به.

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