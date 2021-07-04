شوف عروض بيم اليوم الخميس 8 يوليو 2021 عروض عيد الأضحي

نعرض لجميع عملاء بيم ماركت في مصر اخر عروض بيم اليوم الخميس 8 يوليو 2021. وهي العروض المميزة التي توفرها بيم في كافة فروعها يوم الخميس وحتى نفاذ كمية كافة المنتجات المتوفرة في مجلة العروض. وتقدم بيم مصر عروض عيد الاضحي لجميع عملائها على الادوات المنزلية وبعض الأجهزة الكهربائية الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص بشكل مستمر.

عروض بيم اليوم الخميس

عروض بيم اليوم الخميس تضم الكثير من الأدوات الهامة مثل مفرمة لحم فلامنجو تحتوي على 3 أسلحة للتقطيع وكافة الملحقات الخاصة با بسعر 699 جنيه. ويمكنك الحصول علي كبة لحم مولينكس تتسع حتي 250 مل وتستخدم في فرم اللحوم والخضروات والأعشاب بسعر 599 جنية. وتوفر عروض بيم مصر شواية كهربائية لوكسيل لشوي اللحوم والكفتة والأسماك بقوة 2200 واط وبسعر 219 جنية. كما أن العروض تضم فرن كهربائي مع صينية كوميتال وتحتوي على ثلاث مستويات لتسوية الطعام بسعر 519 جنيه.

عروض بيم اليوم

عروض بيم اليوم بها مبرد مياه 2 حنفية ساخن وبارد مع حافظة ميجا بسعر 1399 جنية. وتوفر بيم لجميع عملائها ميزان مطبخ ديجيتال 10 كجم بسعر 80 جنيه. ويمكنك شراء جريل دبل جرانيت بسعر 349 جنية، وحلة ضغط استانلس زينوكس بسعر 449 ريال. وتضم عروض عيد الاضحي فى بيم مصر مفرمة لحم بسعر 129 جنية. وطاجن مستطيل الزنوكي بسعر 119 جنية. ولو تقطيع جامبو الوان مختلفة بسعر 32 جنيها. صينية فرن الزنوكي بسعر 100 جنيه. والكثير من مستلزمات المنزل الهامة التي تبحث عنا كل سيدة وتحتاجها في منزلها بشكل اساسي.

عروض بيم ماركت

من ضمن عروض بيم ماركت التخفيضات المميزة على المراوح المعلقة. مثل مروحة حائط ميجا بسعر 289 جنية. ومروحة كاريوكي اكاي 18 بوصة بسعر 399 جنية. وشاشة ليد سمارت 42 بوصة بسعر 4299 جنية. ويمكنك الحصول علي العديد من مستلزمات المطبخ الامة مثل طقم حلل مقاسات متعددة بسعر 949 جنية. وجرانيت شيفس بسعر 999 جنية. وطقم عشاء اركوبال بسعر 444 جنية. وطقم ادوات مائدة باستاند استانلس مكون من شوك وملاعق وسكاكين بسعر 179 جنية. وجردل سبيدو بالموب واليد بسعر 219 جنية. وهناك الكثير من الادوات المنزلية والمستلزمات المميزة التي توفرها بيم اليوم الخميس.