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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: قتلت عجوز مصرية في الثمانينات من عمرها زوجها بعد أن ضربته بعكاز على رأسه لأنه كان دائما يضربها ويشتمها.
وبحسب “الوطن” المصرية، قالت العجوز خلال التحقيق إنه كان “إنسان لسانه طويل كان بيشتمني وبيضربني على طول وآخر مرة ضربني بالعكاز بقوة، عشان كده اتخنقت منه وخطفت العكاز وضربته على دماغه فوقع على الأرض”.
وأوضحت أنه ضربها على ظهرها ما أصابها بألم شديد وبعدها أسرعت نحوه وتمكنت من استخلاص العكاز منه وهشمت رأسه به فسقط على الأرض جثة هامدة وحضر جيرانهما خلال المشاجرة وأبلغوا الشرطة.
ووجهت للعجوز تهمة قتل زوجها عمدا وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة رسميا، واستدعت النيابة 3 من شهود العيان على الحادث من جيرانهما في مدينة نصر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر: مشاجرة زوجان مسنان 80 عاما تنتهي بجريمة قتل! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.