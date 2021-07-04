تراند الفن: “اتفاق نهائي لا رجعة فيه”.. خالد أبو بكر يوضح سبب طلب تأجيل دعوى “ايفر جيفين”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - صرح مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في مفاوضات السفينة البنمية الجانحة “ايفر جيفين”، بأنهم بصدد توقيع العقود النهائية، خلال الأسبوع الجاري؛ بعد الوصول إلى اتفاق مرضي للأطراف المعنية، واصفه بـ”أنه نهائي لا رجعة فيه”.

وأضاف مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، كان قد شكل لجنة فنية وقانونية للتعامل مع ملف سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، للحفاظ على كل حقوق الهيئة وكذلك الحفاظ على العلاقات التجارية لأهم مرفق عالمي.

مشيرا الي قيام اللجنة بإجراءات مفاوضات مع الشركة المالكة، حيث تبين وجود بوادر حسن نية وتقدير للدور المصري الذي قامت به هيئة قناة السويس في عملية إنقاذ السفينة، وسيتم الإعلان عن نتائج سير المفاوضات، مشيرا إلى أن طرفي النزاع طالبا أمام المحكمة بالتأجيل اسبوع لحين الوصول إلى حلول ودية.

اختتم ابو بكر خلال جلسة نظر دعوي ايفر جيفين بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الاسماعيلية، اليوم الاحد، ان قناة السويس، قامت بعمل عظيم، ادهش العالم، ولاقي استحسان منظمات دولية بحرية من بينهم ملاك السفينة المتراكية بمنطقة البحيرات المرة في انتظار قرار رفع الحجز التحفظي واستكمال رحلتها البحرية.

وقررت المحكمة الاقتصادية تاجيل نظر دعوي تعويضات ” ايفر جيفين”، اسبوعا، تلبية لرغبة دفاع الطرفين لإنهاء اجراءات التسوية الودية.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اصدر قرارًا بانضمام المحامي الدولي خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قِبَل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.



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