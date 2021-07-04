تراند الفن: علي جمعة: “لما ألاقي واحد بيشرب خمر أقوله بطل شرب مش بطل فريضة” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الخمر تعتبر أم الخبائث، والصلاة أعلى منها، لذا لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأضاف خلال حديثه في برنامج من مصر الذي يُذاع على قناة “CBC”: “أن الخمر دي أم الخبائث، ولكن بالرغم من كده الصلاة أعلى منها وأهم منها، لما ألاقي واحد بيعمل الإثم، وبيعمل الفريضة أقوله بطل الإثم مش بطل الفريضة لعل صلاته تنهاه يومًا”.

وتابع جمعة أنه لابد من عدم القول للشارب أن يبتعد عن الصلاة، لأنه يفعل الإثم، لكن لابد من حثه على الاستمرار في الصلاة”، مشيرًا:” مينفعش أقوله أبعد عن الفريضة عشان بتعمل إثم، وإن الصلاة مش هتنفعك وتوقف فوق دماغك 40 يوما”، مشددًا قائلًا:” لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس العكس”.

واستكمل:”أن الانتحار يعتبر قلة حياء مع الله، حيث لا يُقدم على الانتحار إلا الأشرار، وهناك من ينتحر بسبب إصابته باكتئاب أو غير مُتحمل أعباء الحياة، و في جميع الأحوال كُلها أسباب لا يعلمها إلا الله وحده”.

وبين جمعة إن المنتحر يجب أن يُغسّل ويكفّن مثل أي ميت، وكذلك يُصلى عليه ويتم الدعاء له، بل يكون هو أكثر الناس في هذا الوقت بحاجة للدعاء.

وأوضح “أن الانتحار جريمة وحرام، خاصةً إذا نجا المنتحر من فعلته، ولكنه ليس كافرًا”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.